Benatia ai saluti con il Marsiglia | l’ex Juve lascerà il club francese a fine stagione ora c’è anche la conferma I dettagli

Il difensore ha annunciato che lascerà il club francese al termine della stagione. La conferma arriva dal proprietario, che ha comunicato la decisione di terminare il rapporto con il direttore sportivo. L’addio è stato reso noto in seguito a un’annuncio ufficiale del club. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa decisione o sui piani futuri del giocatore.

di Luca Fioretti Benatia ai saluti col Marsiglia, il proprietario del club francese ha annunciato la fine del rapporto con il direttore sportivo a fine stagione. Il nuovo corso direttivo dell’ Olympique Marsiglia prende forma, ma porta con sé una separazione assolutamente inevitabile per il futuro. Nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo presidente Stéphane Richard, il proprietario Frank McCourt ha fatto totale chiarezza: Medhi Benatia lascerà definitivamente il club al termine di questa stagione. L’ex difensore, dal passato juventino e con trascorsi nella Roma, concluderà la sua esperienza dirigenziale transalpina. La decisione, presa da tempo, segnerà un profondo mutamento nelle strategie per costruire la rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Benatia ai saluti con il Marsiglia: l’ex Juve lascerà il club francese a fine stagione, ora c’è anche la conferma. I dettagli Leggi anche: Benatia Marsiglia, è finita: l’ex difensore della Juventus lascia il club francese. Le ultimissime novità Dimissioni Benatia, il Marsiglia non ha accettato il passo indietro del dirigente: regna il caos nel club francese. Cosa sta succedendoTonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.