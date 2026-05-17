Dopo il pareggio contro il Verona e prima delle celebrazioni per lo scudetto, il presidente dell’Inter ha commentato la stagione e lo stato della squadra. Ha espresso soddisfazione per il successo del club, definendo il risultato loro merito, e ha parlato dei cambiamenti in corso, specificando che si tratta di un cambiamento di ciclo piuttosto che di una rivoluzione sul mercato. La sua dichiarazione è stata rilasciata in diretta a Dazn, in una fase di attesa prima delle celebrazioni ufficiali.

di Giuseppe Colicchia Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua dopo il pareggio col Verona e prima dell’inizio della festa scudetto. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Verona, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così poco prima dell’inizio dei festeggiamenti scudetto. SCUDETTO – « Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sono contento per il mondo Inter, meritava questo straordinario traguardo » MERCATO – « Qualche cambiamento sì, è un processo evolutivo non rivoluzionario. Ci sono giocatori il cui ciclo si chiude per una questione anagrafica » ACQUISTI PER LA CHAMPIONS? – « Credo che lo zoccolo duro c’è. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Dazn: «Contento per il mondo Inter, traguardo meritato. Si chiude un ciclo per alcuni giocatori, ma sul mercato non sarà rivoluzione»

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