Prima della partita contro l’Hellas Verona, il presidente dell’Inter ha commentato le affermazioni fatte da un altro dirigente durante un’intervista. Marotta ha risposto a tono, augurando all’interlocutore di seguire un percorso simile a quello dell’Inter negli ultimi sei anni. Ha anche aggiunto che preferisce mantenere per sé una risposta ironica alle dichiarazioni del presidente avversario. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento a Dazn, prima dell’inizio del match di campionato.

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© Calcionews24.com - Marotta risponde a tono a Cardinale: «Gli auguro di fare lo stesso percorso dell’Inter negli ultimi 6 anni, la risposta ironica me la tengo per me»

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