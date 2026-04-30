Francesca Fagnani è stata coraggiosa a invitarmi Dopo l’intervista mi hanno proposto di girare un film porno per 50 mila euro ma sono cattolico non ce la faccio | le parole di Francesco Chiofalo su Belve

Durante un’intervista a Belve, Francesco Chiofalo ha commentato il suo rapporto con Francesca Fagnani, definendola coraggiosa per averlo invitato. Ha parlato di un’offerta ricevuta dopo la trasmissione, proponendogli di partecipare a un film porno in cambio di 50 mila euro, ma ha spiegato di essere cattolico e di non poter accettare. Chiofalo ha anche ringraziato pubblicamente Fagnani per l’opportunità di partecipare al programma.

C’è da scommettere che Francesco Chiofalo non smetterà mai di ringraziare Francesca Fagnani per l’occasione che gli ha dato con l’intervista a Belve ( ne abbiamo scritto qui ). Come fatto già nel programma di RaiDue, l’ex volto di Temptation Island si racconta a Fanpage tiene ‘la posa’: “Avevo questo dubbio. Ho detto alla mia fidanzata: “Quando Fremantle, la casa di produzione di Belve, manderà questa intervista alla Rai, non è che questi si incaz**no perché dicono: ‘Ma chi hai intervistato? Ma chi è sto matto?'”. Ogni giorno aspettavo la chiamata in cui mi dicevano che non sarebbe andata in onda”. Dubbi che paiono artefatti, dato che più che un’intervista è sembrata una commedia, con Chiofalo perfettamente calato nel personaggio che ci si aspettava da lui.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Francesca Fagnani è stata coraggiosa a invitarmi. Dopo l’intervista mi hanno proposto di girare un film porno per 50 mila euro ma sono cattolico, non ce la faccio”: le parole di Francesco Chiofalo su Belve Elettra Lamborghini: Mio marito Afrojack un diamante raro - Belve 21/04/2026 Notizie correlate Leggi anche: Francesco Chiofalo: “Fagnani mi rivoleva a Belve. Mi hanno offerto 50mila euro per fare un film porno” Belve gli ospiti di Francesca Fagnani del 14 aprile: Carlo Conti e Francesco ChiofaloNuovo appuntamento con Belve questa sera, martedì 14 aprile 2026 su Rai 2 e RaiPlay in streaming. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Belve, la prima volta di Francesca Fagnani: si commuove davanti a Elena Santarelli; L'intervista di Francesca Fagnani a Federica Brignone non andrà in onda: Poco interessante, a tratti noiosa. Cosa è accaduto; Francesca Fagnani ci ricorda l'importanza della classica spuntatina per rinfrescare il taglio; Belve 10 - Elena Santarelli: il racconto della malattia del figlio Giacomo - Video. Francesca Fagnani si commuove in diretta a BelveLe lacrime di Francesca Fagnani a Belve cambiano la percezione del programma Nella puntata di Belve andata in onda il 28 aprile su Rai2, la conduttric ... assodigitale.it Belve : la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programmaDurante l'ultima puntata del programma di Rai2 la conduttrice si è lasciata travolgere per la prima volta dall'emozione dando una bellissima lezione di empatia e rispetto ... vanityfair.it "Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c'ho una tazzina di latte in bocca" Francesco Chiofalo ospite stasera a Belve. Francesca Fagnani fatica a portare a termine l’intervista, presa dalle risate e dai suoi racconti surreali. Cosa ha confessato alla condutt - facebook.com facebook Regola n°1: don’t touch Romina’s trees #Belve con Francesca Fagnani disponibile sempre su #RaiPlay. x.com