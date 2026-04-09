Un video diffuso online aveva annunciato la morte di Michael J. Fox, ma l’attore ha successivamente confermato di essere vivo e in buona salute. La notizia falsa ha circolato ampiamente sui social media, creando confusione tra i fan e il pubblico. Fox ha risposto con un messaggio ironico, chiarendo che sta bene e che si tratta di una bufala. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi della diffusione della falsa notizia.

L’attore Michael J. Fox è vivo e sta bene, nonostante la diffusione massiccia di un video celebrativo che ne annunciava erroneamente il decesso sulle piattaforme digitali. L’errore tecnico ha scatenato una reazione rapida da parte della rete televisica coinvolta e una risposta ironica da parte del protagonista, che ha affrontato l’equivoco con lo spirito che lo contraddistingue. L’errore tecnico che ha scosso il web. Un contenuto multimediale intitolato Ricordando la vita dell’attore Michael J. Fox è apparso per sbaglio sui canali di una rete televisica, alimentando speculazioni infondate sulla scomparsa della star. Il filmato proponeva una rassegna della carriera dell’interprete, alternando immagini storiche a momenti tratti da interviste passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michael J. Fox smentisce la sua morte: la risposta ironica alla bufala

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