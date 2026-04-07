Calciomercato Milan Moretto | Cardinale ha un piano per la prossima stagione Ecco quale…

Sul calciomercato del Milan, Matteo Moretto ha rivelato che il presidente ha un piano preciso per la prossima stagione. La sua dichiarazione si concentra sulle strategie della dirigenza del club e sui possibili interventi di mercato. Le informazioni riguardano le mosse che intendono adottare per rafforzare la squadra. La notizia si basa su indiscrezioni provenienti da fonti vicine alla società e non include commenti personali o giudizi.

Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro della dirigenza del Milan nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, le sue parole. Sulla stagione del Milan: "Il Milan, dopo anni turbolenti e difficili, è sempre più vicino alla qualificazione nella prossima Champions League che sarebbe un risultato molto molto importante per il club: significherebbe tornare in quella competizione che il Milan conosce bene. Sicuramente da un punto di vista sportivo, non ci si può lamentare: i rossoneri, nonostante la sconfitta a Napoli, farà di tutto per raggiungere questo obiettivo". Sui piani di Cardinale: "Comunque che... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Cardinale ha un piano per la prossima stagione. Ecco quale…” Milan, attaccante cercasi. L’esperto di calciomercato rivela: “C’è un piano chiaro”. Ecco qualeCalciomercato Milan, continua la sessione invernale per i rossoneri che potrebbero muoversi ancora in queste ultime settimane, magari cercando... Calciomercato, quattro colpi al top per vincere: Milan ecco quale deve essere il tuo pianoIl Milan sfiderà questa sera il Napoli: 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Mercato MilanAccordo a un Passo! 24 Milioni! Moretto: Cardinale farà valutazioni per capire come e se migliorare l'organigramma rossoneroNel suo ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro dirigenziale del Milan, riportando che ... milannews.it Calciomercato Milan News | Si chiude per un giovane, attesa per il big in attacco (oggi 30 marzo 2026)Calciomercato Milan News: i rossoneri avrebbero chiuso per Andrej Kostic, che inizialmente sarà parcheggiato al Milan Futuro. ilsussidiario.net