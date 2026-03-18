Grande Fratello Vip | il cachet di Alessandra Mussolini che nessuno si aspettava — il retroscena che fa discutere tutta Italia

Alessandra Mussolini è entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip, attirando subito l’attenzione. Nel frattempo, si è diffusa la notizia riguardante il suo cachet, che ha sorpreso molti. La notizia ha generato discussioni tra il pubblico e sui social, creando un certo clamore intorno alla partecipazione dell’ex parlamentare. La vicenda sta già facendo parlare di sé in tutta Italia.

Alessandra Mussolini è nella casa del Grande Fratello Vip da poche ore, ma fuori dalla casa è già esplosa una notizia destinata a far discutere per settimane. Non riguarda le sue dichiarazioni, né le sue dinamiche con gli altri concorrenti. Riguarda quello che avrebbe intascato solo per aver detto “sì” a Mediaset. Il retroscena che ha fatto esplodere il web. Il Grande Fratello Vip ha appena aperto i battenti e già tiene banco una rivelazione che nessuno si aspettava. A diffonderla è Davide Maggio, giornalista televisivo tra i più seguiti e informati del panorama italiano, che tramite il suo account su X ha svelato un dettaglio contrattuale esplosivo riguardante Alessandra Mussolini. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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