Mareggiate e danni a Castellabate | droni sorvolano il litorale il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale
Le recenti mareggiate hanno provocato danni lungo la costa, causando disagi e danni alle strutture vicino al mare. Per monitorare la situazione, sono stati impiegati droni che sorvolano il litorale. Il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza e valutare i danni subiti. Sul posto, squadre di tecnici e volontari stanno lavorando per verificare l’entità dei danni e avviare eventuali interventi di messa in sicurezza.
Le violenti mareggiate di queste ore hanno ulteriormente colpito la nostra costa, causando notevoli disagi. Questa mattina mi sono recato personalmente nelle aree del litorale interessate. Abbiamo immediatamente avviato le attività di messa in sicurezza dell’area e attivato il C.O.C (Centro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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