Mareggiate e danni a Castellabate | droni sorvolano il litorale il sindaco attiva il Centro Operativo Comunale

Le recenti mareggiate hanno provocato danni lungo la costa, causando disagi e danni alle strutture vicino al mare. Per monitorare la situazione, sono stati impiegati droni che sorvolano il litorale. Il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza e valutare i danni subiti. Sul posto, squadre di tecnici e volontari stanno lavorando per verificare l’entità dei danni e avviare eventuali interventi di messa in sicurezza.

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