Piano operativo comunale ' nel segreto' le opposizione diffidano il sindaco | Forzatura inaccettabile

Le opposizioni hanno inviato una diffida al sindaco e alla Giunta comunale riguardo al piano operativo comunale, definendolo una forzatura inaccettabile. La comunicazione è stata inviata anche al prefetto, con l’obiettivo di mettere in evidenza le preoccupazioni sulla gestione e sulla trasparenza del procedimento. La questione riguarda la modalità con cui il piano è stato elaborato e condiviso con le forze politiche di minoranza.

Una diffida al sindaco Michele Conti e alla Giunta comunale, e per conoscenza al prefetto, inviata dai capigruppo di opposizione. La motivazione nel fatto che "ad oggi non è stata ancora depositata e quindi non è disponibile la delibera integrale del Piano operativo comunale con tutti i relativi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il caso. Il sindaco Bandecchi: "Su di me forzatura inaccettabile»TERNI – "Quanto sta avvenendo riguardo al futuro della Ternana e al progetto Stadio-Clinica – afferma Stefano Bandecchi in un comunicato di Unicusano... Ascoli, consiglio comunale nel caos: accuse e scontri per una benemerenza al poliziotto. Opposizione contro il sindaco.Ascoli Piceno è stata teatro di un acceso scontro politico durante il consiglio comunale di lunedì, innescato dalla proposta del sindaco Marco... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 'Pisa è centomila volte meglio': il nuovo Piano operativo comunale entra nella fase finale; Piano operativo comunale: Accolta la nostra richiesta sui luoghi di aggregazione; Il Piano Operativo Comunale entra nella fase finale; Parcheggio nel Vallo dello Scotto: nel Piano Operativo Comunale non c’è la previsione. Una prima vittoria. Un centro operativo in caso di calamità a Rubbianello. Marziali: «I locali tolti dal piano alienazioni approvato in Comune»MONTERUBBIANO Si è tenuta l’inaugurazione del nuovo centro operativo comunale di Monterubbiano, che ha trovato sede nella frazione di Rubbianello. L’Amministrazione comunale ... corriereadriatico.it Il piano operativo comunale finisce nel mirino dell’opposizioneMolto critica l’opposizione di Insieme per Anghiari al nuovo piano operativo comunale, dopo la discussione e votazione in Consiglio avvenuta sabato scorso a seguito di due rinvii chiesti dal gruppo ... lanazione.it Pulizia e messa in sicurezza: parte il piano operativo comunale - facebook.com facebook News del 18.03.2026 - Approvato il nuovo Piano Operativo Triennale 2026-2028 dell'AdSP del Mar Ionio Leggi la news completa: bit.ly/40Chasf #portoftaranto #portoditaranto #taranto #pot #pianoperativotriennale x.com