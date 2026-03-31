A causa del maltempo il Comune apre il Coc il Centro operativo comunale

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime 24 o 48 ore, il Comune di Pescara ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc). La decisione segue l’anticipazione di un’ondata di maltempo che interesserà la regione, coinvolgendo diversi comuni. La misura mira a coordinare eventuali interventi e monitorare la situazione sul territorio.

Il sindaco Carlo Masci ha firmato l'ordinanza che dispone l'apertura dalle ore 18 del 31 marzo del Coc comunale in vista dell'ondata di maltempo Il Coc sarà aperto dalle 18 del 31 marzo fino a cessata emergenza per offrire un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio, "con l'obiettivo di mettere in sicurezza la popolazione prestando assistenza e supporto con l’ausilio delle associazioni di volontariato. Il Coc rimarrà attivo assicurando la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione." Il numero a disposizione dei cittadini è 0854283400. La Protezione civile comunale ha già attivato il monitoraggio del fiume Pescara e delle aree a rischio, in particolare i sottopassi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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