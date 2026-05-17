Marco Bezzecchi rimarrà in testa al Mondiale di MotoGP

Nel Gran Premio di Catalogna, la corsa è stata segnata da due incidenti che hanno coinvolto diversi piloti. Alla fine, la vittoria è andata a un altro italiano, portando Marco Bezzecchi in testa alla classifica del Mondiale di MotoGP. La gara ha offerto momenti intensi e cambiamenti nelle posizioni, con alcuni piloti che sono riusciti a recuperare terreno. La situazione in classifica generale rimane invariata per Bezzecchi, che mantiene la leadership dopo questa tappa.

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Il pilota italiano dell’Aprilia , dopo essersi classificato al sesto posto nel Gran Premio di Catalogna, a Barcellona. Nonostante non vinca una gara da marzo e le sue prestazioni siano un po’ in calo, dopo questo weekend è pure riuscito ad aumentare il vantaggio sul secondo classificato, l’ex campione del mondo Jorge Martín, che non ha fatto nessun punto né nel Gran Premio di domenica né nella sprint di sabato (una gara più breve che si fa un giorno prima del Gran Premio). A vincere il Gran Premio è stato un altro italiano, Fabio Di Giannantonio, che è così salito al terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Marco Bezzecchi rimarrà in testa al Mondiale di MotoGP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¡A Marco Bezzecchi ... NADIE LO TOSE! Quinta victoria consecutiva Sullo stesso argomento Classifica Mondiale MotoGP 2026: Pedro Acosta in testa, Marco Bezzecchi secondo a -7Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme Ordine d’arrivo MotoGP, GP... Classifica Mondiale MotoGP 2026: Pedro Acosta in testa, Marco Bezzecchi secondo a -2LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Motogp: Bezzecchi terzo nella sprint a Le Mans, vince Martin davanti a BagnaiaPer Marco Bezzecchi, le sprint in questo 2026 rimangono indigeste. Il centauro di Viserba chiude terzo a Le Mans, in attesa della gara di domani. A vincere è il suo compagno di squadra Jorge Martin, c ... altarimini.it Marco Bezzecchi è amaro: Non acceleravo e non staccavo forte. Non ho avuto le sensazioni giusteHa poca voglia di sorridere Marco Bezzecchi al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul ... oasport.it