Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Pedro Acosta in testa Marco Bezzecchi secondo a -2
Nella classifica mondiale della MotoGP 2026, Pedro Acosta guida con 33 punti, seguito da Marco Bezzegki a quota 31. Jorge Martin si trova al terzo posto con 25 punti. La graduatoria si aggiorna dopo le ultime gare, con i punti assegnati ai piloti in base ai risultati ottenuti. La stagione continua con molte sfide ancora da affrontare.
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