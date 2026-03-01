Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Pedro Acosta in testa Marco Bezzecchi secondo a -7
Nella classifica mondiale MotoGP 2026, Pedro Acosta guida con 32 punti, seguito da Marco Bezzecchi a 25 e Raul Fernandez a 23. La graduatoria include anche altri piloti, con variazioni di posizione e punteggio. La stagione continua con gare che determinano le posizioni di testa, mentre i protagonisti si sfidano per migliorare il proprio piazzamento.
Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme Ordine d'arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: assolo pazzesco di Bezzecchi! Ritirato Marquez, Bagnaia impalpabile LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: che trionfo di Bezzecchi! Marquez buca, Bagnaia non pervenuto Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inerme Marco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio.
