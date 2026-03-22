Doppietta Aprilia a Goiânia. Un consistente Marco Bezzecchi ha conquistato la prima posizione in occasione del GP del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Davvero una grande prova per il romagnolo, il quale ha preceduto il compagno di scuderia Jorge Martin. Il podio, aspetto non banale, è stato invece completato da Fabio Di Giannantonio che, dopo una lotta forsennata con Marc Marquez, ha avuto la meglio mettendo la ciliegina sulla torta ad un weekend oltremodo positivo. Una volta raggiunta la zona mista, il “Bezz” – adesso in vetta alla classifica generale – ha commentato quanto fatto: “ E’ stata una grande giornata – ha detto Bezzecchi – sono contento perché visto dove eravamo venerdì non avrei mai pensato di vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho capito cosa migliorare, è stata una giornata bellissim”

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marco Bezzecchi

Temi più discussi: MotoGP 2026. GP del Brasile. Marco Bezzecchi, 20°, quindi in Q1: Ho cercato di rischiare. La pista è molto bella, il problema è che l'asfalto non si asciuga; MotoGP, Brasile, Marco Bezzecchi parla francamente: Non ho idea di cosa aspettarmi.; Bezzecchi 4° nella Sprint: Volevo il podio ma se guardo dove eravamo venerdì…; Bezzecchi: Per il Mondiale il favorito è Marquez. Il no alla Ducati? Nessun rimpianto.

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