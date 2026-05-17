Nel fine settimana più difficile della stagione, Marco Bezzecchi ha conquistato il suo miglior piazzamento in carriera sul circuito di Montmelò, riuscendo a ottenere almeno 12 punti in più rispetto al suo primo inseguitore, Jorge Martin. Nonostante le difficoltà incontrate, il pilota ha chiuso la gara con un risultato positivo, migliorando le sue prestazioni rispetto alle uscite precedenti. Ora sembra preferire piste che si adattino meglio alle sue caratteristiche, dopo un periodo di performance complicato.

Marco Bezzecchi esce incredibilmente dal weekend sinora più difficile della stagione a livello di performance con un guadagno di almeno 12 punti in classifica sul suo primo inseguitore Jorge Martin. In attesa di conoscere l’esito dell’investigazione di vari piloti causa pressione delle gomme (che potrebbe promuoverlo al quarto o addirittura al terzo posto), il romagnolo dell’Aprilia ha allungato come minimo a +13 sul compagno di squadra spagnolo nella graduatoria del Mondiale MotoGP 2026. Il Bez, mai veloce dal sabato mattina in poi, ha archiviato una nona piazza nella Sprint e soprattutto una quinta posizione nella gara lunga che rappresenta di gran lunga il suo miglior risultato di sempre nella classe regina sulla pista di Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi al miglior piazzamento in carriera al Montmelò nel fine settimana più nero. Adesso piste più gradite

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