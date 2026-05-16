La MotoGP torna all’autodromo del Montmelò per il Gran Premio di Catalogna 2026, con le qualifiche in programma alle 10:50 di sabato. La sessione di qualificazione definirà la posizione di partenza per le gare Sprint, fissata alle 15:00, e per la corsa principale, prevista alle 14:00 di domenica. In questa occasione, il pilota con il miglior piazzamento parte in vantaggio rispetto a un rivale che ha accusato un handicap nelle qualifiche. La competizione si prospetta aperta, con i protagonisti pronti a sfidarsi sul circuito catalano.

All’autodromo del Montmelò, la MotoGP entrerà in azione alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint (ore 15:00 ) e del Gran Premio di Catalogna (ore 14:00 di domenica). Si comincia subito a fare sul serio, perché le pre-qualifiche di ieri hanno mietuto vittime eccellenti. Un nome spicca su tutti gli altri, quello di Jorge Martin. Il madrileno, dominatore del weekend di Le Mans, ieri è capitombolato due volte. La caduta più dolorosa in termini fisici è stata quella delle prove libere (il braccio sinistro ne è uscito malconcio), ma quella peggiore sul piano agonistico è stata quella del pomeriggio, che lo ha relegato al Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Catalogna 2026. Al Montmelò Martin parte a handicap nei confronti di Bezzecchi nel duello iridato Aprilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP 26 Catalunya GP - Milestone - PlayStation 5

Sullo stesso argomento

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: duello Bezzecchi-Martin tra qualifiche e SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del...

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi deve rispondere a Martin su una pista sfavorevole per ApriliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Catalogna, sesto...

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in tv (in chiaro)(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò a Barcellona con la secon ... touchpoint.news

A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Catalogna 2026 avranno luogo sabato 16 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, ... oasport.it