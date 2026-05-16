MotoGP GP Catalogna 2026 Al Montmelò Martin parte a handicap nei confronti di Bezzecchi nel duello iridato Aprilia

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La MotoGP torna all’autodromo del Montmelò per il Gran Premio di Catalogna 2026, con le qualifiche in programma alle 10:50 di sabato. La sessione di qualificazione definirà la posizione di partenza per le gare Sprint, fissata alle 15:00, e per la corsa principale, prevista alle 14:00 di domenica. In questa occasione, il pilota con il miglior piazzamento parte in vantaggio rispetto a un rivale che ha accusato un handicap nelle qualifiche. La competizione si prospetta aperta, con i protagonisti pronti a sfidarsi sul circuito catalano.

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All’autodromo del Montmelò, la MotoGP entrerà in azione alle ore 10:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint (ore 15:00 ) e del Gran Premio di Catalogna (ore 14:00 di domenica). Si comincia subito a fare sul serio, perché le pre-qualifiche di ieri hanno mietuto vittime eccellenti. Un nome spicca su tutti gli altri, quello di Jorge Martin. Il madrileno, dominatore del weekend di Le Mans, ieri è capitombolato due volte. La caduta più dolorosa in termini fisici è stata quella delle prove libere (il braccio sinistro ne è uscito malconcio), ma quella peggiore sul piano agonistico è stata quella del pomeriggio, che lo ha relegato al Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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