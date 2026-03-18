I servizi di sicurezza britannici hanno lanciato un allarme riguardo a un nuovo metodo utilizzato dalla Cina per raccogliere informazioni a Londra. Secondo le fonti, le tecniche impiegate sfruttano la trasparenza come copertura per attività di spionaggio. La questione ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di intelligence, che monitorano attentamente le operazioni straniere nella capitale.

La trasparenza, pilastro delle democrazie occidentali moderne, potrebbe trasformarsi in una vulnerabilità strategica nell’opaco, silenzioso e insidioso mondo dell’intelligence. Questo è il timore che si sta diffondendo nei corridoi di Whitehall, dove il potere britannico deve fare i conti con le debolezze democratiche dell’Occidente, nella crescente competizione con l’Oriente. Secondo quanto riportato dal Financial Times, sono in molti a temere l’ipotesi che Pechino stia sfruttando la legislazione sulla libertà di informazione per raccogliere dati apparentemente innocui, ma potenzialmente sensibili se analizzati nel complesso. La Cina potrebbe aver già utilizzato questa falla del sistema britannico per ottenere informazioni non classificate ma estremamente utili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "trucco" della Cina per spiare Londra: l’allarme che scuote i servizi britannici

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