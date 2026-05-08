Le elezioni locali nel Regno Unito stanno mostrando risultati deludenti per i Laburisti, con il conteggio dei voti ancora in corso. Il primo ministro, leader del partito, ha commentato l'andamento delle urne, che finora sembrano penalizzare i suoi sostenitori. Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti, i dati disponibili indicano un calo di consensi rispetto alle tornate precedenti. Le prossime ore potrebbero offrire un quadro più chiaro della situazione politica locale.

Come previsto: il conteggio dei voti è ancora parziale, ma il primo ministro Keir Starmer se n'è già assunto la responsabilità Lo scrutinio alle elezioni locali in Inghilterra di giovedì è arrivato a circa un terzo, e i Laburisti del primo ministro Keir Starmer stanno andando malissimo. Si è votato anche in Scozia e in Galles, ma lo scrutinio è appena partito e i risultati arriveranno nel tardo pomeriggio: anche lì ci si aspetta che siano disastrosi. Il governo nazionale di Starmer è molto impopolare, e a meno di sorprese i risultati renderanno ancora più precaria la sua leadership. Al momento i Laburisti hanno dimezzato i consiglieri che avevano negli enti locali, perdendone oltre 200, anche nelle aree dell’Inghilterra considerate storicamente loro feudi, come Tameside e Hartlepool.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britannici

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