Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britannici

Da ilpost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni locali nel Regno Unito stanno mostrando risultati deludenti per i Laburisti, con il conteggio dei voti ancora in corso. Il primo ministro, leader del partito, ha commentato l'andamento delle urne, che finora sembrano penalizzare i suoi sostenitori. Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti, i dati disponibili indicano un calo di consensi rispetto alle tornate precedenti. Le prossime ore potrebbero offrire un quadro più chiaro della situazione politica locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come previsto: il conteggio dei voti è ancora parziale, ma il primo ministro Keir Starmer se n'è già assunto la responsabilità Lo scrutinio alle elezioni locali in Inghilterra di giovedì è arrivato a circa un terzo, e i Laburisti del primo ministro Keir Starmer stanno andando malissimo. Si è votato anche in Scozia e in Galles, ma lo scrutinio è appena partito e i risultati arriveranno nel tardo pomeriggio: anche lì ci si aspetta che siano disastrosi. Il governo nazionale di Starmer è molto impopolare, e a meno di sorprese i risultati renderanno ancora più precaria la sua leadership. Al momento i Laburisti hanno dimezzato i consiglieri che avevano negli enti locali, perdendone oltre 200, anche nelle aree dell’Inghilterra considerate storicamente loro feudi, come Tameside e Hartlepool.🔗 Leggi su Ilpost.it

le elezioni locali stanno andando malissimo per i laburisti britannici
© Ilpost.it - Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britannici

Notizie correlate

Che disastro Sanremo 2026, flop per Carlo Conti: le canzoni stanno andando malissimo, il confronto con l’anno scorsoDoveva essere l’edizione del rilancio, ma a distanza di poche settimane il Festival di Sanremo 2026 sembra aver lasciato più dubbi che certezze.

I Laburisti britannici hanno perso in un posto in cui vincevano da decenniUna piccola elezione suppletiva vicino a Manchester ha confermato la crisi del partito di Starmer, superato dai Verdi e da ReformUK Nel Regno Unito...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Oggi elezioni locali nel Regno Unito, banco di prova politico per il premier Starmer; Video. Elezioni locali nel Regno Unito: laburisti verso perdita di consensi; I Laburisti si preparano a un disastro in Scozia e Galles; Gb, elezioni locali: Labour dimezzato e Reform primo partito.

laburisti le elezioni locali stannoElezioni locali in Gran Bretagna: disfatta laburista, Reform UK primo partitoIn Inghilterra il Labour di Starmer vede dimezzati i consiglieri che aveva in precedenza. Alla destra di Farage un seggio su tre. Atteso lo spoglio in Scozia e Galles. lettera43.it

laburisti le elezioni locali stannoElezioni locali in Gran Bretagna, laburisti dimezzati e Farage primoBatosta per Keir Starmer alle amministrative. Reform Uk, la destra anti-immigrazione, esce vincitrice. Il partito del premier avrebbe perso finora 252 seggi ... avvenire.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.