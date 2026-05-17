Marcello Sacchetta l' audio dolcissimo del figlio e il gesto privato di Giulia Pauselli dopo il silenzio di questi giorni

Nelle ore che hanno preceduto la finalissima dell’Eurovision Song Contest, un ballerino ha pubblicato su Instagram un video in cui si sente il tono dolce di suo figlio. Poco dopo, una ballerina ha condiviso un gesto privato sui social, dopo alcuni giorni di silenzio. Entrambi i post sono stati pubblicati sui rispettivi profili ufficiali e sono stati visualizzati da molti follower. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti riguardo ai contenuti condivisi.

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