Marcello Sacchetta e Francesca Tocca si baciano sul palco con Sal Da Vinci e un dettaglio non passa inosservato | Non c' era niente di scenico
Durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest trasmessa ieri sera, si sono verificati momenti di attenzione tra alcuni dei protagonisti. Un bacio tra due ballerini è stato condiviso sul palco insieme a un artista noto, con un dettaglio che ha attirato l’occhio di chi seguiva la diretta. È stato precisato che quell’istante non aveva finalità sceniche, ma la scena ha comunque attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti. La manifestazione ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori italiani.
La finalissima dell’Eurovision Song Contest andata in onda ieri sera, 16 maggio, ha lasciato all’Italia emozioni contrastanti. Sal Da Vinci ha conquistato il quinto posto, un risultato importante ma che per molti fan è apparso quasi deludente, considerando che il cantante napoletano era dato tra. 🔗 Leggi su Today.it
Eurovision shock il bacio che ha fatto esplodere il gossip
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