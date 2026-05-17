Marcello Sacchetta e Francesca Tocca si baciano sul palco con Sal Da Vinci e un dettaglio non passa inosservato | Non c' era niente di scenico

Durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest trasmessa ieri sera, si sono verificati momenti di attenzione tra alcuni dei protagonisti. Un bacio tra due ballerini è stato condiviso sul palco insieme a un artista noto, con un dettaglio che ha attirato l’occhio di chi seguiva la diretta. È stato precisato che quell’istante non aveva finalità sceniche, ma la scena ha comunque attirato l’attenzione del pubblico e dei presenti. La manifestazione ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori italiani.

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