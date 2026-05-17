Durante le prove dell’Eurovision Song Contest 2026, si parlano di un legame più stretto tra due ballerini coinvolti nella manifestazione. Si dice che tra loro sia nata una certa intimità, tra un passo di danza e l’altro. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, che hanno notato un rapporto più vicino rispetto al solito. Non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni da parte degli interessati riguardo a queste voci.

Tra un passo di danza e un altro sarebbe sbocciato un nuovo amore. Si vocifera che tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sia nata una certa intimità durante le prove dell’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026. In molti hanno notato che i due ballerini, impegnati nella performance che accompagnava Per sempre sì, non hanno nascosto una certa complicità scambiandosi un bacio passionale che non è passato inosservato e che ha scatenato il gossip. Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso. Starebbe nascendo un nuovo amore tra Francesca Tocca e Marcello Sacchetta. I due ballerini in questi giorni sono stati impegnati sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna per accompagnare con una coreografia scenografica la performance di Sal Da Vinci sulle note di Per sempre sì. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Tocca e la vicinanza con Marcello Sacchetta: intimità all’Eurovision

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