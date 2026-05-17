Marcello Sacchetta dopo la finale dell'Eurovision 2026 | Orgoglio e magia un'emozione che non dimenticheremo mai
Dopo la conclusione dell'Eurovision Song Contest 2026, Marcello Sacchetta ha commentato le proprie emozioni, definendole un mix di orgoglio e magia. Sacchetta, insieme al fratello, ha lavorato alla creazione della coreografia per la canzone interpretata da Sal Da Vinci. La performance si è conclusa con una forte reazione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, lasciando un ricordo indelebile. Sacchetta ha espresso la propria soddisfazione per l’esperienza vissuta durante l’evento.
Le emozioni di Marcello Sacchetta dopo la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. È stato lui, con il fratello Mommo Sacchetta, a creare la coreografia della canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci. A danzarla Francesca Tocca, John Cruz e Mirko Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per sempre sì Sal Da Vinci - PRIMO ASCOLTO VS MILIONESIMO ASCOLTO
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