Marcello Sacchetta dopo la finale dell'Eurovision 2026 | Orgoglio e magia un'emozione che non dimenticheremo mai

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione dell'Eurovision Song Contest 2026, Marcello Sacchetta ha commentato le proprie emozioni, definendole un mix di orgoglio e magia. Sacchetta, insieme al fratello, ha lavorato alla creazione della coreografia per la canzone interpretata da Sal Da Vinci. La performance si è conclusa con una forte reazione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, lasciando un ricordo indelebile. Sacchetta ha espresso la propria soddisfazione per l’esperienza vissuta durante l’evento.

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Le emozioni di Marcello Sacchetta dopo la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. È stato lui, con il fratello Mommo Sacchetta, a creare la coreografia della canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci. A danzarla Francesca Tocca, John Cruz e Mirko Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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