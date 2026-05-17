Eurovision Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta adrenalinici | i messaggi nella notte dopo la finale

Dopo la conclusione dell’Eurovision Song Contest, sono stati condivisi diversi messaggi tra i partecipanti e alcuni artisti italiani coinvolti. Tra questi, Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta hanno pubblicato aggiornamenti nelle ore successive alla finale, che si è conclusa con la vittoria della Bulgaria con il brano “Bangaranga” di Dara. I messaggi sui social sono stati caratterizzati da toni adrenalinici e da espressioni di entusiasmo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

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