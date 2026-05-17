Eurovision Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta adrenalinici | i messaggi nella notte dopo la finale
Dopo la conclusione dell’Eurovision Song Contest, sono stati condivisi diversi messaggi tra i partecipanti e alcuni artisti italiani coinvolti. Tra questi, Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta hanno pubblicato aggiornamenti nelle ore successive alla finale, che si è conclusa con la vittoria della Bulgaria con il brano “Bangaranga” di Dara. I messaggi sui social sono stati caratterizzati da toni adrenalinici e da espressioni di entusiasmo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
La finalissima dell’Eurovision Song Contest ha decretato la sua vincitrice: la Bulgaria, con “Bangaranga” di Dara. Il nostro Sal Da Vinci ha chiuso al quinto posto, proprio come Lucio Corsi lo scorso anno. Un risultato importante, di cui l’artista napoletano può certamente essere orgoglioso. 🔗 Leggi su Today.it
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