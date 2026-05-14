Sal Da Vinci stravince la corsa streaming all'Eurovision 2026 con Per Sempre Sì | l'unico sopra i 20 milioni

Con l'avvicinarsi della finale dell'Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci e la sua "Per Sempre Sì" potrebbero davvero guadagnarsi un'ottima posizione, osservando l'andamento in streaming su Spotify e YouTube del brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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