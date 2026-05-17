Durante l’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice ha mostrato un volto inaspettatamente emozionato, con lacrime che le sono scese durante un momento particolare dello show. La scena ha coinvolto anche i presenti in studio, creando un’atmosfera di grande intensità. Si tratta di uno dei momenti più toccanti trasmessi in diretta, che ha colpito il pubblico presente e gli spettatori a casa. La conduttrice, visibilmente commossa, ha affrontato quella che ha definito una delle decisioni più difficili della sua carriera.

Ci sono pomeriggi televisivi che scorrono leggeri e poi ce ne sono altri che, senza quasi accorgersene, diventano qualcosa di molto più profondo. La puntata di Domenica In andata in onda il 17 maggio è stata una di quelle. Un intreccio di confessioni, ricordi e fragilità che ha trasformato lo studio di Rai 1 in un luogo profondamente emotivo. E al centro di tutto c’è sempre lei, Mara Venier, visibilmente commossa fin dai primi minuti della diretta. “È una puntata malinconica”, ha detto la conduttrice veneziana a un certo punto, con quella sincerità spontanea che negli anni è diventata il suo marchio di fabbrica. Una frase semplice ma sufficiente a dare il tono all’intero pomeriggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier in lacrime a Domenica In, la scelta più difficile della conduttrice

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