domenica in mara venier non trattiene le lacrime

Domenica In dedica un momento emotivo a Domenico, il bambino di poco più di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore. Mara Venier si emoziona durante la trasmissione e si commuove profondamente. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, racconta il suo calvario e chiede che nessuno dimentichi la storia di suo figlio. La conduttrice si commuove, e le sue lacrime sono visibili in studio.

"Mai nessuno dovrà dimenticarlo". A raccontare il calvario del piccolo Domenico, il bimbo di poco più di due anni morto dopo il trapianto del cuore bruciato, è mamma Patrizia Mercolino. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la donna ha spiegato: "Sto cercando di dare vita a una fondazione a nome suo, per lui e per tutti quei bambini vittime di malasanità". Il tutto è iniziato quando aveva appena quattro mesi: "Fino a quel momento stava bene. Poi ha iniziato a piangere in modo diverso e, da mamma, ho capito subito che qualcosa non andava". La diagnosi? Domenico era affetto da cardiomiopatia dilatativa. "Ci dissero che aveva il 50% di possibilità di morire.

