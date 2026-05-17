Domenica In… musica con Roberto Vecchioni Francesco Gabbani e Rosa Chemical

Domenica 17 maggio, alle 14 su Rai 1, torna l’appuntamento settimanale di Domenica In condotto da Mara Venier. In questa puntata sono presenti in studio Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti musicali, saranno protagonisti Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani e Rosa Chemical. La trasmissione propone un mix di musica e intrattenimento, con momenti dedicati a diversi generi e stili artistici. La puntata si inserisce nel palinsesto domenicale della rete pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui