Domenica In… musica con Roberto Vecchioni Francesco Gabbani e Rosa Chemical
Domenica 17 maggio, alle 14 su Rai 1, torna l’appuntamento settimanale di Domenica In condotto da Mara Venier. In questa puntata sono presenti in studio Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti musicali, saranno protagonisti Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani e Rosa Chemical. La trasmissione propone un mix di musica e intrattenimento, con momenti dedicati a diversi generi e stili artistici. La puntata si inserisce nel palinsesto domenicale della rete pubblica.
Mara Venier torna oggi, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda alle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 17 maggio 2026. Una puntata ricca di ospiti, a partire da Roberto Vecchioni, protagonista di un’intervista tra carriera e vita privata, impreziosita da due esibizioni live con Ho conosciuto il dolore e Chiamami ancora amore, tra i brani più amati del suo repertorio. A seguire, Francesco Gabbani presenterà il nuovo singolo estivo Summer Funk e ripercorrerà alcune delle collaborazioni più significative della sua carriera, tra cui quella con l’indimenticabile Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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