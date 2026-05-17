Manuel Neuer si prepara a rientrare in nazionale dopo un periodo di assenza e sarà il portiere titolare della Germania ai Mondiali del 2026. La sua presenza è stata confermata nelle convocazioni ufficiali per la competizione, che si terrà tra circa tre anni. Neuer, che ha già rappresentato la Germania in diverse competizioni internazionali, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e si aspetta di essere in forma al momento della manifestazione. La sua partecipazione rappresenta un ritorno importante per la squadra tedesca.

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© Calcionews24.com - Manuel Neuer è pronto al grande ritorno: difenderà la porta della Germania al Mondiale 2026

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