La partita che ci ha ricordato cosa è stato Manuel Neuer

Il 26 novembre dell’anno scorso, la determinazione del portiere nel mantenere alte le sue prestazioni ha suscitato diverse reazioni tra gli addetti ai lavori. La sua volontà di restare ai massimi livelli ha portato a discussioni sulla durata della carriera e sui rischi legati all’età, in un momento in cui le sue prestazioni erano sotto osservazione. Quel giorno ha lasciato un segno nella sua parabola professionale, confermando l’importanza di alcuni aspetti della sua carriera.

Il 26 novembre dello scorso anno l’ostinazione di Neuer nel voler rimanere a questi livelli stava per sfociare nel ridicolo. Eravamo all’Emirates per la penultima giornata della fase campionato della Champions League, contro l’Arsenal. Una partita che non contava molto per la classifica ma che serviva a misurare le ambizioni di quelle che erano già considerate due delle migliori squadre al mondo di questa stagione. Il Bayern Monaco in quel momento doveva ancora perdere una partita e aveva vinto quasi tutte quelle che aveva giocato. Il suo score perfetto era stato sporcato solo da un pareggio con l’Union Berlino poco più di due settimane prima. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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