Manu Koné proposto all’Atlético Madrid | l’Inter osserva la Roma ha una scadenza vicina

Manu Koné è stato proposto all’Atlético Madrid, mentre l’Inter sta monitorando la situazione senza aver ancora preso una decisione definitiva. La Roma si trova invece a dover rispettare una scadenza imminente legata a una possibile operazione di mercato. La stagione dell’Inter si avvia alla conclusione e domenica 17 maggio sarà dedicata ai festeggiamenti per il titolo di campione d’Italia e la vittoria in Coppa Italia. La finestra di mercato rimane aperta, con diverse trattative in corso.

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