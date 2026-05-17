Manifestazione contro la cementificazione del Porto Zambrano | Creare rete anche con Napoli
Stamattina, in un incontro organizzato da Italia Nostra e dal Comitato Salute e Vita, si è tenuta una manifestazione contro la cementificazione del litorale portuale. Durante l’evento, il candidato sindaco ha evidenziato la mancanza di un coordinamento tra le diverse attività marittime della città. Ha anche proposto di creare una rete di collaborazione con le realtà di Napoli. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti che si sono espressi contro i progetti di sviluppo edilizio lungo la costa.
“Quello che è mancato in questa città è un coordinamento tra tutte le attività marittime". Lo ha detto il candidato sindaco Armando Zambrano durante l’incontro di stamattina a via Porto, organizzato da Italia Nostra e Comitato Salute e Vita contro la cementificazione del litorale. Secondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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