Manifestazione contro la cementificazione del Porto Zambrano | Creare rete anche con Napoli

Stamattina, in un incontro organizzato da Italia Nostra e dal Comitato Salute e Vita, si è tenuta una manifestazione contro la cementificazione del litorale portuale. Durante l’evento, il candidato sindaco ha evidenziato la mancanza di un coordinamento tra le diverse attività marittime della città. Ha anche proposto di creare una rete di collaborazione con le realtà di Napoli. La manifestazione ha attirato diversi partecipanti che si sono espressi contro i progetti di sviluppo edilizio lungo la costa.

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