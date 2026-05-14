No alla cementificazione del litorale convocato sit in davanti la vecchia darsena del porto di Salerno

Domenica 17 maggio, alle 10, si terrà una manifestazione davanti alla vecchia darsena del porto commerciale di Salerno, in via Porto. L’iniziativa, promossa da Italia Nostra e dal Comitato Salute e Vita, mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al masterplan che prevede la modifica dell’area portuale. La protesta si svolge in risposta alla proposta di interventi di cementificazione nel litorale della zona.

“No alla cementificazione del litorale”. Domenica 17 maggio, dalle ore 1o, davanti la vecchia darsena del porto commerciale di Salerno (via Porto), Italia Nostra e Comitato Salute e Vita terranno una manifestazione per sensibilizzare i cittadini sui rischi del masterplan che ridisegna lo scalo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Famiglia del bosco, il sit-in davanti alla struttura che accoglie i bambiniPiccoli regali per i bambini della casa del bosco, ormai nel cuore di tanti italiani.

Darsena Europa, Giani e Salvetti con il Pd per fermare la nomina del prefetto a commissario dell'opera: "A rischio lo sviluppo del porto"Ferma opposizione alla nomina del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, a commissario straordinario della Darsena Europa.

Argomenti più discussi: Verde pubblico abbandonato a Salerno, il M5S denuncia: Il Masso della Signora è inaccessibile; Un problema per De Luca; Elezioni 2026 Salerno, Paolo Intennimeo e la sfida del giovane candidato tra quartieri, sport e università; Salerno, Marenghi presenta la lista di FDI: una città più vivibile e più bella.