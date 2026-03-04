Canzone | quando Samuele Bersani mise il suo cuore e un capolavoro nelle mani di Lucio Dalla

Samuele Bersani ha scritto una canzone che ha dedicato a Lucio Dalla, un artista di grande rilievo nella musica italiana. La composizione rappresenta un omaggio diretto e personale, e il brano è stato pubblicato nel corso della sua carriera. Lucio Dalla, che avrebbe compiuto ottantatré anni, è stato protagonista di numerose opere discografiche, rendendo la sua musica riconoscibile e apprezzata da molti.

Della discografia di Lucio Dalla, che oggi avrebbe spento ottantatré candeline, si potrebbe parlare all’infinito. Da Attenti al lupo all’autobiografica (ma non troppo) 4 marzo 1943, passando per Caruso, l’eredità artistica lasciataci dal cantautore bolognese è pressoché infinita. Un brano, però, è particolarmente caro a un suo amico e collega: si tratta di Canzone e di Samuele Bersani, che ne ha scritto il testo nel lontano 1996. Anni fa, a Radio 105, Samuele ha parlato del rapporto che lo legava al cantautore, suo mentore e consigliere: «Io ho un (vero) padre, ma nella vita mi è capitato di avere altre figure paterne. Ecco, in Lucio avevo trovato una sponda». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Testo completo En e Xanax di Samuele Bersani/ Video, cover Enrico Nigiotti a Sanremo 2026Enrico Nigiotti canterà nella serata Cover di Sanremo 2026, il brano En e Xanax, canzone storica del noto artista italiano Samuele Bersani ... ilsussidiario.net

Samuele Bersani accende con i genitori le parole luminose della sua canzoneUn abbraccio lungo una via. Cattolica ha ritrovato Samuele Bersani, tornato sul palco dell’Arena dopo 7 anni. Con la citazione di un suo brano tratto dalla canzone Giudizi Universali, attraverso le ... ilrestodelcarlino.it

Rai Radio2. . “Samuele Bersani ci ha dato il suo “ok”” Enrico Nigiotti e Mi chiamano Alfa in diretta dal backstage #Radio2 da #Sanremo2026, con Ema Stokholma e Gino Castaldo facebook

I testi di Samuele Bersani sono e saranno sempre emozione pura. En e Xanax non è meno di tanti suoi altri capolavori, ma ha un significato struggente, bellissimo, profondo. Ed Enrico e Alfa hanno reso degnissimo onore a questo pezzo meraviglioso. #Sanre x.com