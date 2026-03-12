' Il tuo cuore nelle tue mani' a Palermo screening gratuiti in piazza

A Palermo si svolgono in piazza screening gratuiti dedicati alla salute del cuore. L'iniziativa coinvolge cittadini di tutte le età e mira a promuovere la prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari, che rappresentano la principale causa di mortalità a livello globale. Le persone interessate possono sottoporsi a controlli senza costi presso i punti allestiti in diverse aree della città.

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Le malattie cardio-cerebrovascolari restano la prima causa di mortalità nel mondo. Per questo motivo fa tappa a Palermo (giovedì 19 marzo) 'Il tuo cuore nelle tue mani', campagna itinerante di prevenzione cardio-cerebrovascolare che prevede una giornata di screening gratuiti in piazza Castelnuovo (9–16.30). L'iniziativa è promossa da Daiichi Sankyo in collaborazione con l'Istituto nazionale per le ricerche cardiovascolari (Inrc), e Alice Italia Odv, Cittadinanzattiva, Coordinamento nazionale associazioni del cuore (Conacuore Odv), Fand Associazione italiana diabetici Odv, Feder-Aipa e Fondazione italiana per il cuore - Ets (Fipc). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore.

12 marzo: screening renali gratuiti a PalermoDomani, 12 marzo 2026, al Molo Trapezoidale di Palermo si svolgerà un’iniziativa sanitaria cruciale per la comunità locale.

