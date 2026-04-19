Manfredonia il calendario delle disinfestazioni da domani

A Manfredonia, le operazioni di disinfestazione sono programmate da lunedì 20 a venerdì 24 aprile. La società ASE S.p. ha comunicato che durante questa settimana verranno effettuati interventi di controllo e trattamento nelle diverse zone della città. Le attività sono previste in orari specifici e coinvolgeranno varie aree per ridurre il rischio di proliferazione di insetti e altri agenti nocivi.

Da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, ASE S.p.A. interviene su tutto il territorio comunale con un ciclo di disinfestazione adulticida. Dalle ore 01:00 alle 06:00 CALENDARIO INTERVENTI: • 20 aprile? Monticchio – Centro • 21 aprile? Centro – Stazione Porta Foggia – Viale Kennedy. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il calendario delle disinfestazioni da domani Notizie correlate Manfredonia, presentato il calendario degli eventi velisticiIeri sera abbiamo avuto il piacere di presentare il calendario dei grandi appuntamenti velistici promossi dal Gargano Sailing Club. Vela – Manfredonia presenta il calendario 2026: l’11 aprile conferenza stampaManfredonia si conferma tra i principali poli della vela in Puglia con un calendario di eventi sportivi inseriti nel programma di Puglia 2026 –... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Manfredonia Calcio 1932; PROGRAMMA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: calendario e zone interessate; Manfredonia rilancia la vela: il Dinghy apre la strada ai Campionati Giovanili; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Sarnese 1926. PROGRAMMA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: calendario e zone interessateLe autorità invitano i residenti delle aree interessate ad adottare alcune precauzioni durante le ore di intervento. statoquotidiano.it Manfredonia, presentato il calendario degli eventi velisticiManfredonia, presentato il calendario degli eventi velistici Ieri sera abbiamo avuto il piacere di presentare il calendario dei grandi appuntamenti ... ilsipontino.net MANFREDONIA ATTIVA IL SERVIZIO PER I GATTI RANDAGI FERITI: affidamento all’Enpa e fondi dedicati facebook