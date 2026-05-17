Manfredonia e le sue radici | presentato il libro su Giantommaso Giordani

Nella giornata di oggi è stato presentato un libro dedicato a Giantommaso Giordani, figura storica di Manfredonia. L'evento si è svolto in una sala cittadina e ha visto la partecipazione dell’autrice, che ha illustrato i contenuti del volume. La pubblicazione approfondisce la vita e le attività di Giordani, evidenziando il suo ruolo nella comunità locale. All’incontro hanno preso parte cittadini e rappresentanti delle istituzioni, interessati a conoscere meglio le radici storiche della città.

Parliamo di un uomo che ha dato il nome a una scuola, a una strada cittadina e di cui resta memoria anche in una lapide in Corso Manfredi, nel luogo in cui sorgeva la sua abitazione. Eppure, spesso, conosciamo quei nomi senza fermarci davvero a comprendere chi fossero le persone che hanno attraversato la storia della nostra terra. Giantommaso Giordani fu avvocato, poeta, sindaco di Manfredonia agli inizi dell’Ottocento e deputato del Parlamento napoletano del 1820-1821. Per le sue idee liberali e costituzionali subì anche il carcere nel castello di Manfredonia durante la restaurazione borbonica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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