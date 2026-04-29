? Cosa sapere Angelo Carvello presenta il volume Il Mortorio di Delia nell'aula consiliare di Delia.. Pro Loco e Associazione Settimana Santa promuovono la ricerca sulle tradizioni locali.. L’aula consiliare di Delia ha accolto un pubblico numeroso per la presentazione del volume Il Mortorio di Delia – Con la Bibbia in mano, l’ultima opera curata dal dottor Angelo Carvello. L’incontro ha riunito cittadini e appassionati legati al capolavoro dell’Orioles, trasformando il momento della pubblicazione in una riflessione collettiva sulla storia locale. Il custode della memoria tra le generazioni. Angelo Carvello non è un volto nuovo per la cultura del territorio, dove opera con dedizione come studioso ed esperto delle tradizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delia riscopre le sue radici: successo per il nuovo libro di Carvello

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