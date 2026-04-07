Il professor Carmelo Formica racconta le sue radici | a Mesagne la presentazione del libro

Venerdì 10 aprile alle 18:30 si terrà a Mesagne presso l’associazione “G. Di Vittorio” la presentazione del libro “Le mie radici ancorate tra le rocce di una «siticulosa» Puglia”, scritto dal professor Carmelo Formica, originario della città e docente emerito. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore, che racconterà le sue origini e il rapporto con il territorio pugliese attraverso le pagine del suo testo.

Venerdì 10 aprile, alle ore 18,30, presso l’associazione “G. Di Vittorio” di Mesagne, sarà presentato il libro “Le mie radici ancorate tra le rocce di una «siticulosa» Puglia” (Rubettino Editore) scritto dal professor Carmelo Formica, originario di Mesagne e professore emerito presso le Università di Catania, Palermo e Napoli. L’autore dialogherà con Giovanni Galeone, presidente della “Di Vittorio” Muovendosi tra autobiografia e memorialistica, l’autore mira a raccontare, con molti dettagli, un’epoca della sua città (Mesagne) a partire dal primo dopoguerra, con l’arrivo della sua famiglia nel Salento, sino agli anni ’50. Lo sguardo da... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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