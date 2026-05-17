Manfredonia al Salone del Libro di Torino con il catalogo della mostra caravaggesca
A Torino si svolge il Salone Internazionale del Libro, dove è presente anche un esemplare del catalogo della mostra dedicata al pittore caravaggesco. Tra i materiali esposti, vi è un volume che riguarda l'esposizione artistica organizzata recentemente nella città. Questa presenza rappresenta un collegamento tra la manifestazione letteraria e l’evento culturale locale, evidenziando l’interesse per l’arte e la storia artistica della zona. Il catalogo si inserisce tra le pubblicazioni esposte in occasione della fiera.
Al Salone Internazionale del Libro di Torino c’è anche un pezzo di Manfredonia. Tra gli stand del Lingotto, nel PAD 2, grazie al lavoro della casa editrice Claudio Grenzi Editore, è presente anche il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del barocco riscoperto a Manfredonia, tra Bartolomeo Manfredi, Andrea Vaccaro e Nicolantonio Brudaglio”, progetto che abbiamo realizzato a Manfredonia tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Claudio Grenzi Editore, dal 1987 impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso pubblicazioni dedicate ad archeologia, arte, storia e tradizioni, porta anche quest’anno al Salone un importante lavoro editoriale legato alla nostra Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Sullo stesso argomento
Al Salone Del Libro di Torino 2026 il primo libro al mondo dove il lettore interagisce con l’AI: come nasce “Parlami di te” di Luca D’AprileL’editore e coach IF Luca D’Aprile non deve amare molto il personaggio di mister Fletcher, l’insegnante di batteria interpretato da JK Simmons in...
Leggi anche: Francavilla Fontana al Salone internazionale del libro di Torino con il progetto Cosmopolita
Sotto le luci del Salone del Libro di Torino, lo stand di Garrincha Edizioni sembra una piccola curva anni Ottanta trasformata in carta. Le copertine nere e gialle raccontano un calcio che aveva ancora l’odore degli spogliatoi umidi, delle radiocronache e delle d facebook
Umbria al Salone del Libro. L’attualità di San FrancescoLa Regione porta a Torino le celebrazioni dedicate al Poverello. Grande successo nello stand espositivo e oggi c’è la Marcia della Pace. lanazione.it
Salone del Libro, si parte. Fratelli d'Italia al Comune: Lasci entrare il ministeroOggi inaugurazione con Giuli, sullo sfondo la questione governance. Novità il Padiglione 5, area business che nel weekend si trasforma ... torino.repubblica.it