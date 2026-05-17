Manfredonia al Salone del Libro di Torino con il catalogo della mostra caravaggesca

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si svolge il Salone Internazionale del Libro, dove è presente anche un esemplare del catalogo della mostra dedicata al pittore caravaggesco. Tra i materiali esposti, vi è un volume che riguarda l'esposizione artistica organizzata recentemente nella città. Questa presenza rappresenta un collegamento tra la manifestazione letteraria e l’evento culturale locale, evidenziando l’interesse per l’arte e la storia artistica della zona. Il catalogo si inserisce tra le pubblicazioni esposte in occasione della fiera.

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Al Salone Internazionale del Libro di Torino c’è anche un pezzo di Manfredonia. Tra gli stand del Lingotto, nel PAD 2, grazie al lavoro della casa editrice Claudio Grenzi Editore, è presente anche il catalogo della mostra “Sulle orme di Caravaggio. La lunga stagione del barocco riscoperto a Manfredonia, tra Bartolomeo Manfredi, Andrea Vaccaro e Nicolantonio Brudaglio”, progetto che abbiamo realizzato a Manfredonia tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Claudio Grenzi Editore, dal 1987 impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso pubblicazioni dedicate ad archeologia, arte, storia e tradizioni, porta anche quest’anno al Salone un importante lavoro editoriale legato alla nostra Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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