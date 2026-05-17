Manfredonia al Salone del Libro di Torino con il catalogo della mostra caravaggesca

A Torino si svolge il Salone Internazionale del Libro, dove è presente anche un esemplare del catalogo della mostra dedicata al pittore caravaggesco. Tra i materiali esposti, vi è un volume che riguarda l'esposizione artistica organizzata recentemente nella città. Questa presenza rappresenta un collegamento tra la manifestazione letteraria e l’evento culturale locale, evidenziando l’interesse per l’arte e la storia artistica della zona. Il catalogo si inserisce tra le pubblicazioni esposte in occasione della fiera.

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