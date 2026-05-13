TORINO – Giovedì 14 maggio, alle ore 18.30, il Comune di Francavilla Fontana sarà presente alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino – quest'anno dedicato al tema "Il mondo salvato dai ragazzini" – con una presentazione del progetto Cosmopolita e del calendario.🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII...

Eris Edizioni al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Eris Edizioni torna al Salone Internazione del Libro di Torino 2026, con diversi titoli in anteprima, ospiti in dedica ed eventi sia in fiera che in...

Argomenti più discussi: Il magistrato Francesco Mandoi alla Di Vittorio per presentare un libro di Giuseppe Nigro; Brindisi riapre la serie: in gara tre al PalaPentassuglia reazione da vera squadra; La Serva Padrona al Teatro Comunale di Ceglie Messapica: Il Conservatorio Tito Schipa e l'Accademia portano in scena Pergolesi; Brindisi-Verona, si va a gara 4: al via da questo momento la prelazione abbonati e vendita libera.

Francavilla Fontana al Salone Internazionale del Libro di Torino con il progetto Cosmopolita x.com

L'autoritratto di Bernini dagli Uffizi in Puglia: a Francavilla Fontana una mostra tra arte e storiaIl celebre autoritratto di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze e inciso sulle banconote da 50mila lire circolanti tra il 1984 ed il 2002, è una delle più ... lagazzettadelmezzogiorno.it