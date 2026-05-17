A Manfredonia, il 17 maggio 2026, è stato segnalato che una quantità significativa di acqua viene dispersa in mare. Secondo quanto riportato, questa perdita riguarda risorse idriche considerate preziose per il territorio locale. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali su cause o interventi previsti. La questione riguarda l'utilizzo e la gestione delle risorse idriche nella zona, con attenzione rivolta alle possibili conseguenze ambientali.

Il nostro territorio soffre sempre più la siccità, spiega Alessandro Manzella Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, quando finalmente arriva la “manna” dal cielo, cioè la pioggia, l’acqua viene lasciata defluire nei torrenti fino a finire in mare. Un paradosso che non possiamo più accettare. Il torrente Cervaro svolge una funzione fondamentale: alimentare le zone umide dell’area di Lago Salso, della Palude e dei prati sempre allagati, habitat preziosi per fauna, flora e biodiversità del nostro territorio. Non tanto tempo fa, i portelloni a valle del Cervaro erano stati giustamente chiusi per permettere all’acqua di alimentare queste aree umide. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “Acqua preziosa per il territorio, finisce in mare”

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