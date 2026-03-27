Gli agricoltori della regione hanno lanciato un appello alla autorità competenti riguardo alla diga San Giuliano, chiedendo di aumentare i limiti dell’invaso. Secondo quanto riferito, una quantità significativa di acqua viene dispersa in mare, riducendo le riserve utilizzabili. La richiesta arriva in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche che alternano siccità e piogge intense, evidenziando la necessità di interventi immediati sulla gestione delle risorse idriche.

I vertici di Cia Puglia e Basilicata hanno inviato una lettera al prefetto di Matera e alla Regione Lucania per chiedere di rivisitare i limiti di invasamento della diga situata in agro di Miglionico Mentre il cambiamento climatico alterna lunghi periodi di siccità a piogge torrenziali, la gestione delle risorse idriche diventa una priorità assoluta che non ammette ritardi burocratici. È questo il senso del grido d’allarme lanciato da Cia Agricoltori Italiani di Puglia e Basilicata, che hanno inviato una lettera congiunta al prefetto di Matera e alla Protezione Civile lucana per chiedere un intervento immediato sulla diga di San Giuliano.... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Diga San Giuliano, l'appello degli agricoltori pugliesi: "Alzate i limiti dell’invaso, l’acqua preziosa finisce in mare"

Articoli correlati

Acqua dispersa in mare dalla diga di San Giuliano, la CIA chiede interventi urgenti alla Regione PugliaTarantini Time Quotidiano“La Regione Puglia renda immediatamente disponibili le risorse economiche necessarie per realizzare sul proprio territorio...

Diga di Vetto, focus agricoltori: "Serve un invaso più grande per sostenere il settore"Al tavolo di confronto dedicato alla Diga di Vetto gli esponenti delle associazioni agricole di Reggio e di Parma giovedì sera – e gli industriali...

Approfondimenti e contenuti su Diga San Giuliano l'appello degli...

Temi più discussi: Matera, troppa pioggia, svuotamento della diga San Giuliano; Diga di San Giuliano; Basta riversamenti di acqua in mare, il governatore Decaro propone l’innalzamento diga San Giuliano; Puglia e Basilicata insieme per la diga di San Giuliano: accordo per aumentare la quota d’acqua.

CIA Puglia e Basilicata chiedono di alzare i limiti della diga San GiulianoCIA Puglia e Basilicata scrivono a prefetto e Regione per chiedere di alzare i limiti della diga San Giuliano. Dopo le piogge, l’invaso ha raggiunto il tetto autorizzato. Chiesta una revisione urgente ... trmtv.it

Diga di San Giuliano, CIA Puglia e Basilicata chiedono revisione urgente dei limiti di invasamentoLa gestione delle risorse idriche torna al centro dell’attenzione con una richiesta formale rivolta alle istituzioni competenti per affrontare una criticità che incide direttamente sul comparto agrico ... lasiritide.it

La Siritide - 27/03/2026 - Diga di San Giuliano, CIA Puglia e Basilicata chiedono revisione urgente dei limiti di invasamento x.com

DIGA SAN GIULIANO, CIA PUGLIA E CIA BASILICATA SCRIVONO A PREFETTO E REGIONE PUGLIA: ALZARE SUBITO I LIMITI DELL’INVASO - facebook.com facebook