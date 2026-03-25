Acqua dalle dighe finisce in mare Catanzaro presenta interrogazione | Stop agli sprechi la Regione intervenga

A causa di un flusso consistente di acqua proveniente dalle dighe, milioni di metri cubi vengono riversati in mare, lasciando il territorio senza riserve sufficienti per affrontare la crisi idrica. In risposta, un rappresentante del comune ha presentato un’interrogazione alla Regione chiedendo interventi immediati per evitare ulteriori sprechi e garantire una gestione più efficace delle risorse idriche.

Nel mirino la gestione di Gammauta e Castello: richiesta revisione delle concessioni e misure per recuperare risorse destinate a uso civile e agricolo Milioni di metri cubi d’acqua che finiscono in mare mentre il territorio continua a fare i conti con la crisi idrica. È su questo paradosso che si concentra l’intervento del capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro che annuncia un’interrogazione urgente sulla gestione delle dighe Gammauta e Castello. A sollevare il caso è stata l’associazione Liberi agricoltori che ha segnalato una situazione ritenuta ormai insostenibile. “Dopo due anni di emergenze idriche – ha detto Catanzaro – non è più tollerabile disperdere risorse che potrebbero essere destinate sia all’uso potabile sia a quello agricolo”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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