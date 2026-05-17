Mandello ha il suo ateneo per tutti | inaugurata Unitre

Sabato 16 maggio, il Teatro San Lorenzo di Mandello del Lario ha ospitato l’inaugurazione della nuova sede di Unitre, l’università delle tre età. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla cerimonia di apertura di questa istituzione dedicata alla formazione continua. La struttura si trova nel centro della città e offrirà corsi e attività rivolti agli adulti e agli anziani, ampliando l’offerta culturale del territorio.

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