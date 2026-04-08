Un cammino di 35mila chilometri durato 5 anni | Nicolò racconta a Mandello il suo giro del mondo a piedi

Un uomo ha percorso 35.000 chilometri a piedi in cinque anni, condividendo la sua esperienza a Mandello. La sua avventura, raccontata durante un incontro pubblico, ha coinvolto il pubblico presente, interessato a conoscere i dettagli di un viaggio così lungo e impegnativo. Durante l'evento, sono stati discussi anche i modi in cui spesso, anche per spostamenti brevi, si preferisce usare mezzi di trasporto.

Quante volte per uscire di casa anche per un breve tragitto ci supportiamo con l'uso dei nostri mezzi. Auto o moto. Non è cosi per Nicolo' Guarrera, classe 1993, residente a Malo nella provincia vicentina, da cui è partita il 9 agosto 2020 la portentosa svolta della sua vita. Dopo aver conseguito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Nicolò "Pieroad" Guerrera racconta il giro del mondo a piedi a DomodossolaAl via la quinta edizione di Konference, il ciclo di incontri che porta a Domodossola ospiti d'eccellenza per raccontare esperienze di vita,... Travedona Monate – “Il giro del mondo, a piedi”: l’impresa di Nicolò Guarrera alias Pieroad arriva aSabato 14 marzo alle 17 in punto, nel cuore del paese di Travedona Monate, al Cineteatro Sant’Amanzio, si è aperto un varco nel tempo.