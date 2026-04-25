L’istituzione universitaria ha preso posizione a sostegno del proprio direttore generale, dopo che il sindaco aveva pubblicamente criticato la sua gestione con una nota stampa. L’incontro si è svolto ieri mattina, in un clima di tensione tra i due enti. La vicenda riguarda le recenti dichiarazioni del primo cittadino, che hanno generato una risposta di solidarietà da parte dell’ateneo nei confronti del dirigente. La situazione rimane aperta e da monitorare nei prossimi giorni.

L’ateneo fa quadrato attorno al proprio direttore generale. Ieri mattina, in seguito alla nota diffusa dal sindaco Maurizio Gambini alla stampa con aspre critiche al direttore generale Alessandro Perfetto, si è aperto un capitolo di rapporti tesi tra i due enti, che è tutto da vedere quanto durerà. Nella mattinata in via Saffi si sono riuniti prima il Senato Accademico e poi il Consiglio d’Amministrazione, ed entrambi gli organi, oltre ai punti all’ordine del giorno previsti, hanno esaminato anche la questione “Gambini-Perfetto“. Al termine, né direttore né rettore hanno voluto intervenire personalmente, ma hanno rilasciato una nota collegiale sul fatto, che bolla le parole di Gambini come “irrituali“ e invita al confronto istituzionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ateneo difende il suo direttore generale

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