Mancano poche settimane all’uscita di “The Mandalorian & Grogu”, un nuovo progetto che non si limita a essere un semplice film ma rappresenta un test importante per la strategia transmediale di Lucasfilm, coinvolgendo personaggi e storie provenienti da diverse piattaforme. La produzione si inserisce in un più ampio universo narrativo, che include anche altri personaggi come Rotta The Hutt e Ward, e si concentra sulla narrazione dell’eredità di Mandalore e sulla nascita di una nuova epoca galattica.

Mancano poche settimane al debutto mondiale di The Mandalorian & Grogu. Non è solo un film: è il banco di prova definitivo per la strategia “transmediale” di Lucasfilm. Dopo anni di successi (e qualche critica sulla saturazione) su Disney+, Jon Favreau e Dave Filoni riportano la galassia lontana lontana dove tutto è iniziato: la sala cinematografica. Ecco un’analisi dettagliata dei punti caldi che stanno infiammando il fandom. 1. Jeremy Allen White è la voce di Rotta the Hutt: Il “Principe Ereditario” è tornato. Il rumor che ha scosso la rete è ormai una certezza produttiva: Jeremy Allen White, l’attore del momento grazie alla serie The Bear, presterà la sua voce graffiante e carica di pathos a Rotta, il figlio di Jabba the Hutt. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Mandalorian & Grogu: L’eredità di Mandalore, Rotta The Hutt, Ward e la Nuova Epopea Galattica

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The Mandalorian And Grogu - New Trailer Rotta the Hutt | Star Wars | May 22, 2026

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