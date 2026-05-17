Manchester United – Nottingham Forest 3-2 | Fernandes eguaglia il record di assist in una partita eccezionale

Nel match tra Manchester United e Nottingham Forest, terminato con il punteggio di 3-2, Fernandes ha registrato un record di assist in una singola partita. La sfida si è svolta il 17 maggio 2026, con il Manchester United che ha ottenuto i tre punti davanti al proprio pubblico. Durante l'incontro, Michael Carrick ha portato avanti il suo percorso come allenatore, portando la squadra alla vittoria e consolidando la sua posizione per il ruolo di allenatore permanente.

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