Manchester United – Nottingham Forest 3-2 | Fernandes eguaglia il record di assist in una partita eccezionale
Nel match tra Manchester United e Nottingham Forest, terminato con il punteggio di 3-2, Fernandes ha registrato un record di assist in una singola partita. La sfida si è svolta il 17 maggio 2026, con il Manchester United che ha ottenuto i tre punti davanti al proprio pubblico. Durante l'incontro, Michael Carrick ha portato avanti il suo percorso come allenatore, portando la squadra alla vittoria e consolidando la sua posizione per il ruolo di allenatore permanente.
2026-05-17 15:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Michael Carrick ha continuato a rafforzare la sua posizione per diventare il prossimo allenatore permanente del Manchester United guidando la sua squadra alla vittoria per 3-2 in casa contro il Forest. La squadra di Carrick è stata aiutata da un controverso secondo gol, ma ha avuto un buon valore per la vittoria quando Bruno Fernandes ha raccolto un 20esimo assist da record della stagione di Premier League in una partita divertente. Bruno Fernandes eguaglia il record della Premier League per il maggior numero di assist in una singola stagione. Il suo cross per il gol di Bryan Mbeumo contro il Nottingham Forest significa che ha raggiunto i 20 assist nella stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Manchester United 3-2 Nottingham Forest | Fernandes Inspires Epic Red Devils Victory!
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Discussione della partita: Manchester United vs Nottingham Forest | Premier League | 17 maggio 11:30 UTC reddit
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