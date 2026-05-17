Manchester United v Nottingham Forest | commenti aggiornamenti gol e statistiche

Oggi all’Old Trafford si svolge una partita tra Manchester United e Nottingham Forest, con molte attenzioni concentrate sul centrocampista Casemiro. Prima del calcio d’inizio, si parla molto della possibile ultima presenza del giocatore in questa stagione con la maglia dei Red Devils. Sul campo, si seguono aggiornamenti in tempo reale su gol, sostituzioni e statistiche, mentre i tifosi si preparano a vivere un match che potrebbe essere ricordato per questa particolare occasione legata al centrocampista brasiliano.

2026-05-17 13:00:00 Il web non parla d’altro: L’Old Trafford saluterà il centrocampista Casemiro quando il Manchester United affronterà il Nottingham Forest questo pomeriggio. Il nazionale brasiliano ha trascorso quattro stagioni allo United dopo essere arrivato dal Real Madrid nell’agosto 2022 e si è affermato come il preferito dai tifosi. Lascerà il club dopo aver giocato un ruolo importante nella straordinaria trasformazione del club in questa stagione sotto la guida ad interim di Michael Carrick. “Posso dire che da quando sono qui, l’ho incontrato e ho lavorato con lui, è stato fantastico per noi, per me personalmente, per quello che ci ha dato”, ha detto Carrick di Casemiro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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