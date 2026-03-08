Ibrahimovic | Mi ritrovai Del Piero nello spogliatoio gli dissi subito | ora dobbiamo lottare

Durante il derby di Milano, Ibrahimovic ha raccontato di aver incontrato Del Piero nello spogliatoio e di avergli detto subito che dovevano lottare. Lo svedese ha anche commentato la loro convivenza alla Juventus, sottolineando che Del Piero è una leggenda, ma in attacco. Il loro incontro ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.